Dai bar ai market, a Milano 9 su dieci si tengono la mascherina (Di venerdì 13 maggio 2022) Bye bye mascherina? No, grazie. L'obbligo di indossarla, in moltissimi posti al chiuso, è decaduto dal 1° maggio, ma i milanesi non le dicono addio. Ai commercianti balza all'occhio che nove clienti ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Bye bye? No, grazie. L'obbligo di indossarla, in moltissimi posti al chiuso, è decaduto dal 1° maggio, ma i milanesi non le dicono addio. Ai commercianti balza all'occhio che nove clienti ...

Advertising

biIIyspleen : mi fa male ogni parte del mio corpo per palestra ed ho un reflusso perché ieri all'open bar ho dato il meglio di me però sono felice dai - AssiaVonNeumann : Scusate questi libri usciti che parlano di Milano vendono? No perché magari svolto, passo dai figli ai bar - geomsalvatores2 : @EugenioCardi Anche la Nato ma nn è stato fatto la Nato dalla caduta del muro di Berlino sta attuando annessione co… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Dai bar ai market, a #milano 9 su dieci si tengono la #mascherina - leggoit : Dai bar ai market, a #milano 9 su dieci si tengono la #mascherina -

Dai bar ai market, a Milano 9 su dieci si tengono la mascherina ...all'occhio che nove clienti su dieci continuano a coprirsi il naso e la bocca quando entrano in bar,... 'Abbiamo imparato l'importanza della mascherina ed io la farò indossare dai commessi del mio ... Flavio Briatore. La formula del successo Dalla Formula 1 ai night club, dai resort di lusso alla pizza Cosa le manca oggi "Devo essere ... per me la macchina è sempre stata un mezzo di trasporto, non qualcosa da far vedere agli amici al bar. Dai bar ai market, a Milano 9 su dieci si tengono la mascherina leggo.it Scia di furti tra Castiglioncello e Solvay, ladri alla ricerca degli spiccioli nelle casse Poi – nel bar ci sono anche le telecamere della videosorveglianza ... ha denunciato il furto di alcune birre e di generi alimentari. Oltre al danno anche la preoccupazione di dover rimettere ... Dai bar ai market, 9 su dieci si tengono la mascherina Bye bye mascherina No, grazie. L’obbligo di indossarla, in moltissimi posti al chiuso, è decaduto dal 1° maggio, ma i milanesi non le dicono addio. Ai commercianti ... ...all'occhio che nove clienti su dieci continuano a coprirsi il naso e la bocca quando entrano in,... 'Abbiamo imparato l'importanza della mascherina ed io la farò indossarecommessi del mio ...Dalla Formula 1 ai night club,resort di lusso alla pizza Cosa le manca oggi "Devo essere ... per me la macchina è sempre stata un mezzo di trasporto, non qualcosa da far vedere agli amici alPoi – nel bar ci sono anche le telecamere della videosorveglianza ... ha denunciato il furto di alcune birre e di generi alimentari. Oltre al danno anche la preoccupazione di dover rimettere ...Bye bye mascherina No, grazie. L’obbligo di indossarla, in moltissimi posti al chiuso, è decaduto dal 1° maggio, ma i milanesi non le dicono addio. Ai commercianti ...