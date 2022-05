“Da Clara Generiamo futuro” | Clusone guarda alle sfide di domani

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 maggio 2022). Ala Fondazione Scuola dell’InfanziaMaffei organizza il suo primo Festival, “Da”, che si terrà nelle giornate del 13, 14 e 15 maggio. La Presidente Isabella Seghezzi racconta come è partita l’iniziativa “Da sempre, la Fondazione si occupa di servizi per l’Infanzia.I bambini riempiono i nostri progetti, le nostre idee, i nostri spazi. Per questo, abbiamo pensato di organizzare un Festival, una festa, che fosse anche un’occasione di scambio e di attenta riflessione per interrogarci sulleche ci attendono. Alla base c’è la volontà di capire cosa possiamo fare –tutti insieme– per sostenere le giovani famiglie che investono nele di metterci in gioco per costruire un territorio accogliente per ...