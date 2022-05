Da Ance decalogo per nuova governance della politica urbana (Di venerdì 13 maggio 2022) Serve "una legge di principi statale" che superi la legge urbanistica del 1942 e il decreto sugli standard urbanistici del 1968. L'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), chiede "una nuova ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Serve "una legge di principi statale" che superi la legge urbanistica del 1942 e il decreto sugli standard urbanistici del 1968. L'Associazione nazionale costruttori edili (), chiede "una...

Advertising

iconanews : Da Ance decalogo per nuova governance della politica urbana - Ansa_ER : Da Ance decalogo per nuova governance della politica urbana. Da interesse pubblico interventi al contributo di cost… - fisco24_info : Da Ance decalogo per nuova governance della politica urbana: Da interesse pubblico interventi al contributo di cost… - bocognanir : RT @ancenazionale: @FiloDellePiane: Il decalogo rappresenta la visione di #Ance e dell’#UrbanRenovationLab della rigenerazione urbana #Com… - bocognanir : RT @ancenazionale: @FiloDellePiane: il decalogo rappresenta la visione di #Ance e dell’#UrbanRenovationLab della rigenerazione urbana #Com… -