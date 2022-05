Cuscino ingiallito? Come pulirlo alla perfezione

Leggi su formatonews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Vediamo insiemepossiamo pulire in modo corretto il nostrose quando cambiamo le federe lo troviamo. Tutti noi, ovviamente abbiamo unper dormire, c’è anche chi ne ha addirittura due nel letto, ma succede spesso che troviamo delle macchie quando andiamo a cambiare le federe. (nonsoloreciclo)Cerchiamo di capire cosa possiamo fare per evitare che si rovini completamente e per una corretta pulizia cosa possiamo fare, ma soprattutto ci domandiamo cosa sono queste macchie gialle? I nostri fluidi corporei possono ovviamente contribuireformazione delle macchie anche perchè lo usiamo tutti i giorni per svariate ore, e poi il nostro corpo suda per regolare la temperatura e questo può finire sul. Quando si asciuga, ovviamente, ...