Croce Rossa Italiana: notizie false su Il Faro, ma ripristinare condizioni legalità (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – "Ci spiace constatare che da parte dell'Associazione sportiva CCCP 1987 sia in atto una campagna di comunicazione fuorviante nei confronti della Croce Rossa Italiana. Partendo da questo, vanno fatte alcune precisazioni, nell'interesse di tutti e soprattutto di coloro che sono chiamati a dare una informazione corretta su quanto sta accadendo." "La Cri ha recuperato l'immobile dell'ex Faro nel 2020, a seguito della chiusura della Fondazione Il Faro di Susanna Agnelli, avvenuta per volontà della Fondazione stessa. Al momento del recupero dell'immobile da parte della Cri sono emerse diverse criticità." "Stando a quanto documentato dall'associazione sportiva CCCP 1978, la Fondazione Il Faro avrebbe stipulato con la stessa un contratto di locazione dei campi di calcio a 5, pur non ...

