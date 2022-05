Cristèl Carrisi | ha mollato tutto e la mamma è fiera di lei | Cosa c’è dietro

Leggi su newstv

(Di venerdì 13 maggio 2022) Romina Power è sempredei propri figli e, recentemente, ha mostrato il suo supporto nei confronti di. Figlia d’arte,è una nota conduttrice e stilista. I suoi genitori sono Albano(in arte Al Bano) e Romina Power, una delle coppie più celebri e amate del panorama musicale italiano. Cristel rendeRomina (web source)Nata nel 1985, ha deciso di seguire le orme dei genitori, entrando a far parte del mondo dello spettacolo. Vista la notorietà della sua famiglia, non è stato difficile: ha partecipato a numerose trasmissioni come ospite, come “Domenica In”, “Verissimo” e “Ciak… si canta!”. Inoltre, nel 2005, si è fatta conoscere dai telespettatori come concorrente del reality show “La fattoria”. Successivamente, è avvicinata al campo della musica ...