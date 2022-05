Covid, ultime news. Bollettino: 38.507 casi e 115 morti, tasso positività al 14,5%. LIVE (Di venerdì 13 maggio 2022) Calano i ricoveri ordinari (-251), salgono le terapie intensive (+7). Diminuisce l'incidenza, che passa da 559 a 458 casi ogni 100mila abitanti. Stabile l'Rt a 0,96. Omicron al 100% in Italia: la sottovariante BA.2 è dominante, ma si registrano casi di BA.4 e BA.5. Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "Niente ticket per i pazienti con il Long Covid". Dal 16 maggio l'obbligo di mascherina sugli aerei rimane per i voli in partenza dall'Italia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 13 maggio 2022) Calano i ricoveri ordinari (-251), salgono le terapie intensive (+7). Diminuisce l'incidenza, che passa da 559 a 458ogni 100mila abitanti. Stabile l'Rt a 0,96. Omicron al 100% in Italia: la sottovariante BA.2 è dominante, ma si registranodi BA.4 e BA.5. Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "Niente ticket per i pazienti con il Long". Dal 16 maggio l'obbligo di mascherina sugli aerei rimane per i voli in partenza dall'Italia

Advertising

ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: #Covid, 38.507 nuovi casi e 115 morti nelle ultime 24 ore in Italia - QdSit : Tornano a salire i nuovi casi di Covid19 in Sicilia. Oggi sono 2.703 quelli registrati nelle ultime 24 ore a fronte… - wamnews_italian : 8.434 dosi di vaccino COVID-19 somministrate nelle ultime 24 ore: MoHAP - SiciliaTV : Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, registrati 2.703 nuovi casi positivi al Covid, a fronte di 20.106... #bollettino… - AgoraBlog2 : SANITA'???? L'Asl Bari dichiara: 'E’ importante ribadire l’estrema necessità di completare il ciclo vaccinale' #covid… -