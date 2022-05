(Di venerdì 13 maggio 2022) Calano i ricoveri ordinari (-251), salgono le terapie intensive (+7). Diminuisce l'incidenza, che passa da 559 a 458ogni 100mila abitanti. Stabile l'Rt a 0,96. Omicron al 100% in Italia: la sottovariante BA.2 è dominante, ma si registranodi BA.4 e BA.5. Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "Niente ticket per i pazienti con il Long". Dal 16 maggio l'obbligo di mascherina sugli aerei rimane per i voli in partenza dall'Italia

Advertising

Kick57624616 : RT @EmiliaUA: Quelli che 'Ho il Covid, ma siccome ho fatto tre dosi è solo un raffreddore' ma non sanno che i virologi stessi ammettono che… - salernonotizie : Covid, nel salernitano altri 917 contagi nelle ultime ore - EmiliaUA : Quelli che 'Ho il Covid, ma siccome ho fatto tre dosi è solo un raffreddore' ma non sanno che i virologi stessi amm… - zazoomblog : Covid Italia 38.507 nuovi casi e 115 decessi nelle ultime 24 ore - #Covid #Italia #38.507 #nuovi #decessi - Ultron65 : RT @News24_it: Covid, ultime news. Bollettino: 38.507 casi e 115 morti, tasso positività al 14,5%. LIVE - Sky Tg24 -

Le persone decedute in Valle d'Aosta da inizio epidemia con diagnosirestano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle24 ore sono 43, i tamponi effettuati 369.Le persone decedute in Valle d'Aosta da inizio epidemia con diagnosirestano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle24 ore sono 43, i tamponi effettuati 369. PIEMONTE Sono 3.124 i ...Crotone: CASI ATTIVI 2784 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2767 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35972 (35747 guariti, 225 deceduti). Le persone risultate positive al Coronavirus sono ...Gli ultimi 80 giorni ci hanno insegnato che il mondo è molto più piccolo di quanto pensassimo. Se, ad esempio, la produzione di mais si interrompe a Chernihiv, in Ucraina, non solo si ripercuoterà sul ...