Covid oggi Puglia, 2.599 contagi e 9 morti: bollettino 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.599 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 maggio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 17.542 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 873 – Provincia di Bat: 142 – Provincia di Brindisi: 246 – Provincia di Foggia: 308 – Provincia di Lecce: 572 – Provincia di Taranto: 423 – Residenti fuori regione: 27 – Provincia in definizione: 8. Sono 90.905 le persone attualmente positive in Puglia, 483 ricoverate in area non critica, 23 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, 1.104.883 casi totali nella Regione, 10.794.053 test eseguiti, 1.005.592 persone guarite e 8.386 decessi.

