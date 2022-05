Covid oggi E.Romagna, 3.528 contagi e 14 morti: bollettino 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.528 i nuoci contagi registrati oggi, 13 maggio 2022, in Emilia-Romagna, su un totale di 17.640 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.389 molecolari e 8.251 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 14 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (invariato rispetto a ieri), l’età media è di 66,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.172 (-21 rispetto a ieri, -1,8%), età media 75,8 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 45 anni. La situazione dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.528 i nuociregistrati, 132022, in Emilia-, su un totale di 17.640 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.389 molecolari e 8.251 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20%. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Si registrano 14 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-sono 31 (invariato rispetto a ieri), l’età media è di 66,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.172 (-21 rispetto a ieri, -1,8%), età media 75,8 anni. L’età media dei nuovi positivi diè di 45 anni. La situazione dei ...

