Covid oggi Calabria, 1.194 nuovi contagi e 3 morti: bollettino 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.194 (su 5.942 tamponi effettuati) i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 maggio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano 3 morti (per un totale di 2.548 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.465 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 205) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.194 (su 5.942 tamponi effettuati) ida coronavirus132022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano 3(per un totale di 2.548 decessi). Il, inoltre, registra -1.465 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 205) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - robertalombardi : Era il 21 luglio 2020 quando @GiuseppeConteIT riusciva a chiudere l'accordo con l'Ue sul #RecoveryFund portando a c… - italiaserait : Covid oggi Calabria, 1.194 nuovi contagi e 3 morti: bollettino 13 maggio - sciudar : @claudiovelardi Prima il covid, poi la guerra, hanno portato alla ribalta, con drammatica evidenza, quale sia il pr… - Lastproud : RT @Adnkronos: #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. -