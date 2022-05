Covid | le notizie di oggi Iss | Scende incidenza | tre Regioni a rischio moderato LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 13 maggio 2022) E' quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia diffusi dall'Iss. Allarme in Corea del Nord: 187mila persone in isolamento. L'annuncio delle autorità di Pyongyang il giorno dopo la rivelazione del primo caso ufficiale di coronavirus nel Paese. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce che in Europa sono stati superati i due milioni di morti. In Europa la mascherina non sarà più obbligatoria in aereo dal 16 maggio. In Italia tasso di positività al 14,6%