Covid, le news. Il bollettino: sono 39.317 i nuovi casi in 24 ore, 130 i morti (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tasso di positività si attesta al 14,6% secondo l'aggiornamento giornaliero del ministero della Salute. Calano i ricoveri ordinari (-254) e le terapie intensive (-4). Draghi: "Svolta dai vaccini, ma la pandemia non è finita. L'Italia donerà altre 31 mln di dosi". Oms: oltre due milioni di morti in Europa per il virus. La Commissaria alla salute dell'Ue annuncia: "Accordo in vista per vaccini adattati"

