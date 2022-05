Covid, l’analisi di Rezza: “Discesa dell’incidenza e reparti sotto soglia critica, ma circolazione elevata. Importante mantenere prudenza” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Anche questa settimana si registra una lieve Discesa dell’incidenza dei casi che si fissa a 485 casi per centomila abitanti. Resta stabile Rt a 0,96 quindi di poco al di sotto di 1?. Lo dice Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute nel consueto punto settimanale. “Il tasso di occupazione dei reparti ordinari e delle intensive è rispettivamente al 12, 6 e al 3,4% – aggiunge – Quindi c’è una decisa Discesa nell’occupazione dei posti di area medica mentre scende di poco terapia intensiva. Entrambi i reparti, comunque, sono ben al di sotto della soglia critica”. Tuttavia, specifica l’esperto, la circolazione virale “è ancora piuttosto elevata” quindi “è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “Anche questa settimana si registra una lievedei casi che si fissa a 485 casi per centomila abitanti. Resta stabile Rt a 0,96 quindi di poco al didi 1?. Lo dice Giovanni, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute nel consueto punto settimanale. “Il tasso di occupazione deiordinari e delle intensive è rispettivamente al 12, 6 e al 3,4% – aggiunge – Quindi c’è una decisanell’occupazione dei posti di area medica mentre scende di poco terapia intensiva. Entrambi i, comunque, sono ben al didella”. Tuttavia, specifica l’esperto, lavirale “è ancora piuttosto” quindi “è ...

