Covid Italia, report Iss: Rt stabile, cala l'incidenza (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, resta stabile a 0,96 l'indice Rt mentre l'incidenza cala da 559 a 458 casi su 100mila abitanti. L'occupazione delle terapie intensive scende inoltre al 3,4%, quella delle aree mediche scende al 12,6%, mentre nessuna regione è classificata a rischio alto. Questi i dati principali contenuti nell'ultimo report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in base al monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia ministero della Salute e Iss. "Nel periodo 20 aprile-3 maggio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,89-1,01), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia ...

