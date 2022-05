Covid: in Lombardia 5.347 positivi, 20 morti (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - In Lombardia a fronte di 37.994 tamponi. sono 5.347 i nuovi positivi al Covid19 (14%). I ricoverati nei reparti sono 953 (-35) e restano sotto quota 1.000. In terapia intensiva ci sono 36 pazienti (+1), i decessi sono 20 nelle ultime 24 ore. A Milano provincia ci sono 1.663 di cui 689 a Milano città. A Bergamo sono 519 i casi, a Brescia 643. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Ina fronte di 37.994 tamponi. sono 5.347 i nuovial19 (14%). I ricoverati nei reparti sono 953 (-35) e restano sotto quota 1.000. In terapia intensiva ci sono 36 pazienti (+1), i decessi sono 20 nelle ultime 24 ore. A Milano provincia ci sono 1.663 di cui 689 a Milano città. A Bergamo sono 519 i casi, a Brescia 643.

