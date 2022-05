Covid in Italia, il bollettino di venerdì 13 maggio 2022: 38.507 nuovi casi e 115 decessi. Tasso di positività scende al 14,5% (Di venerdì 13 maggio 2022) +++++++ Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) +++++++

Advertising

Adnkronos : #Covid, ecco i primi casi di #Omicron4 in Italia: la variante è più contagiosa e può superare i vaccini. - Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - Agenzia_Ansa : Almeno tre mutazioni genetiche rare sono all'origine dei casi asintomatici di Covid-19. Agiscono indebolendo i geni… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 38.507 nuovi casi (-12,4% in 7 giorni) e 115 vittime: I dati del bollet… - StraNotizie : Covid oggi Italia, 38.507 contagi e 115 morti: bollettino 13 maggio -