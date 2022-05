Covid | il bollettino di oggi | 38 507 casi e 115 morti | tasso di positività al 14 | 5%

Advertising

Sono 38.507 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 39.317 di ieri e soprattutto i 43.947 ... E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La ......cadere molte misure anti(dalle mascherine al chiuso all'obbligo vaccinale per gli over 50), per un' estate senza restrizioni . Ma in Italia il virus continua a circolare. Neldi ...Quasi 4.800 guariti. Calano ancora i ricoveri nei reparti Covid (-21), invariati nelle terapie intensive Il 97% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi.Sono 3.431 i nuovi contagi da Covid oggi, 13 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati ...