Covid, i nuovi casi di contagio sono 38.507 e 115 morti. Il tasso di positività è al 14% (Di venerdì 13 maggio 2022) I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 38.507 e i morti registrati 115 secondo il bollettino del ministero della Salute. sono 265.647 i tamponi per rilevare il Covid, effettuati in Italia in 24 ore, con un tasso di positività del 14,5%. Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva da Covid registrati in Italia. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute, si attestano oggi a quota 341 (sette in più rispetto a ieri, con 44 nuovi ingressi). In calo i ricoveri in area medica che sono 7.907 in totale, 251 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Idi coronavirus in Italia38.507 e iregistrati 115 secondo il bollettino del ministero della Salute.265.647 i tamponi per rilevare il, effettuati in Italia in 24 ore, con undidel 14,5%. Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva daregistrati in Italia. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute, si attestano oggi a quota 341 (sette in più rispetto a ieri, con 44ingressi). In calo i ricoveri in area medica che7.907 in totale, 251 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

