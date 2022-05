(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Questo maledettoancora circola, quindi penso che sia giusto mantenere ancora leal chiuso e anzi, penso siatoglierle dalle sale dal 15, perché non è che il‘smette’ all’improvviso”. E’ l’opinione all’Adnkronos dell’attore e regista Alessandro, ospite in questi giorni del ‘Riviera International Film Festival’, in corso a Sestri Levante, che è il primo festival dia tornare totalmente in presenza. L’attore romano torna sul tema delle, che dalle saletografiche -secondo le attuali disposizioni del Governo- non sono state ancora eliminate e saranno obbligatorie fino al 15. “Io sono sempre stato molto rigido da una vita ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid, Gassmann: 'Sbagliato togliere mascherine al cinema dal 15 giugno' - - fisco24_info : Covid, Gassmann: 'Sbagliato togliere mascherine al cinema dal 15 giugno': (Adnkronos) - L'attore e regista all'Adnk… - italiaserait : Covid, Gassmann: “Sbagliato togliere mascherine al cinema dal 15 giugno” - StraNotizie : Covid, Gassmann: 'Sbagliato togliere mascherine al cinema dal 15 giugno' - FolleSono : Dopo due anni di mascherine di ffp2, ffp3, ffp4, vaccini, distanziamento sociale, siamo ancora qui pieni di covid m… -

Adnkronos

Alessandroha twittato : 'Mi auguro che tutte le clienti under 40 della #Franchi cessino ... E' anche vero che un'azienda sana come la sua (129 milioni di fatturato pre) potrebbe supplire ...Alessandroha twittato : 'Mi auguro che tutte le clienti under 40 della #Franchi cessino ... E' anche vero che un'azienda sana come la sua (129 milioni di fatturato pre) potrebbe supplire ... Covid, Gassmann: "Sbagliato togliere mascherine al cinema dal 15 giugno" perché non è che il Covid ‘smette’ all’improvviso”. E’ l’opinione all’Adnkronos dell’attore e regista Alessandro Gassmann, ospite in questi giorni del ‘Riviera International Film Festival’, in corso a ...Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen ist zuletzt um 7.758 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag (Stand 0 Uhr) mit. Es wurden sechs weitere To ...