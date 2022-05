Covid e aerei, la rivoluzione del 16 maggio: ecco che cosa cambierà in volo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il conto alla rovescia è già cominciato: sei giorni e le mascherine spariranno anche dagli aerei di tutta Europa. L'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea (Easa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) lo hanno messo nero su bianco: da lunedì prossimo l'obbligo diventerà carta straccia. Anche negli aeroporti, tra un check-in e l'altro, via le bavaglie dalla bocca. A una semi-condizione: la mascherina resta "fortemente raccomandata" per chi tossisce o starnutisce e per tutte le persone fragili. Del resto, visto il calo dei contagi, l'ampia copertura vaccinale e l'allentamento delle restrizioni in ogni angolo del continente, questo rappresenta un ulteriore tassello sulla strada del ritorno alla piena normalità. Chiaramente, in base alle compagnie aree e ai luoghi di destinazione, non si può prescindere da alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il conto alla rovescia è già cominciato: sei giorni e le mascherine spariranno anche daglidi tutta Europa. L'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea (Easa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) lo hanno messo nero su bianco: da lunedì prossimo l'obbligo diventerà carta straccia. Anche negli aeroporti, tra un check-in e l'altro, via le bavaglie dalla bocca. A una semi-condizione: la mascherina resta "fortemente raccomandata" per chi tossisce o starnutisce e per tutte le persone fragili. Del resto, visto il calo dei contagi, l'ampia copertura vaccinale e l'allentamento delle restrizioni in ogni angolo del continente, questo rappresenta un ulteriore tassello sulla strada del ritorno alla piena normalità. Chiaramente, in base alle compagnie aree e ai luoghi di destinazione, non si può prescindere da alcuni ...

Advertising

Max65111748 : RT @vincesofo: #Speranza spieghi a italiani per quale ragione “scientifica” mantiene l’obbligo della #mascherina su aerei se persino #ECDC,… - medicotv2000 : RT @TV2000it: ??#Covid, via #mascherine sugli #aerei in #Europa dal #16maggio ??@MinisteroSalute impone uso #Ffp2 fino al #15giugno per chi a… - GuglielmoZambe2 : RT @vincesofo: #Speranza spieghi a italiani per quale ragione “scientifica” mantiene l’obbligo della #mascherina su aerei se persino #ECDC,… - TV2000it : RT @TV2000it: ??#Covid, via #mascherine sugli #aerei in #Europa dal #16maggio ??@MinisteroSalute impone uso #Ffp2 fino al #15giugno per chi a… - SoniaLaVera : RT @vincesofo: #Speranza spieghi a italiani per quale ragione “scientifica” mantiene l’obbligo della #mascherina su aerei se persino #ECDC,… -