Covid, 38.507 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 115 decessi (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 38.507 i contagiati da Sars - Cov - 2 nelle ultime 24 ore secondo i dati quotidiani del ministero della Salute. 115 i morti. I guariti sono 49.734. Sale di 7 unità rispetto a ieri il numero dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 38.507 i contagiati da Sars - Cov - 224 ore secondo i dati quotidiani del ministero della Salute. 115 i morti. I guariti sono 49.734. Sale di 7 unità rispetto a ieri il numero dei ...

Advertising

sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 38.507 nuovi contagi e 115 morti - discoradioIT : #Covid, 38.507 nuovi casi e 115 decessi. Tasso di positività scende al 14,5% - leggoit : Covid in Italia, il bollettino di venerdì 13 maggio 2022: 38.507 nuovi casi e 115 decessi. Tasso di positività sce… - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 38.507 nuovi casi (-12,4% in 7 giorni) e 115 vittime: I dati del… - ParliamoDiNews : Coronavirus, bilancio del 13 maggio 2022: 38.507 nuovi casi e 115 morti in più #Coronavirus @istsupsan #Covid… -