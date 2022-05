Covid-19, 38.507 nuovi casi e 115 i decessi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 38.507 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 39.317) e 115 i decessi (ieri 130) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia sono 16.993.813 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 165.091. Sono in tutto 15.820.859 le persone guarite o dimesse e 49.734 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 61.866). Gli attuali positivi sono complessivamente 1.007.863, pari a -10.820 rispetto a ieri (-22.513 il giorno prima).Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 265.647, ovvero 3.007 in meno rispetto ai 268.654 di ieri. Il tasso di positività, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 38.507 idi positività al-19 (ieri 39.317) e 115 i(ieri 130) registrati in Italia24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia sono 16.993.813 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 165.091. Sono in tutto 15.820.859 le persone guarite o dimesse e 49.734 quelle diventate negative24 ore (ieri 61.866). Gli attuali positivi sono complessivamente 1.007.863, pari a -10.820 rispetto a ieri (-22.513 il giorno prima).Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 265.647, ovvero 3.007 in meno rispetto ai 268.654 di ieri. Il tasso di positività, ...

