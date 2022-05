Cosa pensano i cittadini dell’Unione Europea? Sei italiani su dieci non sanno come funziona (Di venerdì 13 maggio 2022) A pochi giorni dall’anniversario della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea, Eurobarometro ha pubblicato un sondaggio sulla percezione che i cittadini europei hanno dell’UE . Il sondaggio è stato coordinato dalla commissione Europea e svolto nel periodo tra il 18 gennaio e il 7 febbraio del 2022. In totale hanno partecipato al sondaggio 26.696 persone provenienti dai 27 paesi dell’Ue. I dati raccolti nell’inverno 2022 sono come sempre da interpretare. Il sondaggio La prima Cosa che balza agli occhi è il fatto che appena il 13% dei circa 27mila partecipanti al sondaggio ha infatti dichiarato di avere a riguardo una conoscenza solida, il 45% moderata, e ben il 39% sostiene di non sapere come funzioni l’Ue. Con le ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022) A pochi giorni dall’anniversario della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, considerata l’atto di nascita, Eurobarometro ha pubblicato un sondaggio sulla percezione che ieuropei hanno dell’UE . Il sondaggio è stato coordinato dalla commissionee svolto nel periodo tra il 18 gennaio e il 7 febbraio del 2022. In totale hanno partecipato al sondaggio 26.696 persone provenienti dai 27 paesi dell’Ue. I dati raccolti nell’inverno 2022 sonosempre da interpretare. Il sondaggio La primache balza agli occhi è il fatto che appena il 13% dei circa 27mila partecipanti al sondaggio ha infatti dichiarato di avere a riguardo una conoscenza solida, il 45% moderata, e ben il 39% sostiene di non saperefunzioni l’Ue. Con le ...

