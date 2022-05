Cosa pensano i cittadini dell'Unione Europea? Sei italiani su dieci non sanno come funziona (Di venerdì 13 maggio 2022) A pochi giorni dall'anniversario della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, considerata l'atto di nascita dell' Unione Europea , Eurobarometro ha pubblicato un sondaggio sulla percezione che i ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022) A pochi giorni dall'anniversarioa dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, considerata l'atto di nascita, Eurobarometro ha pubblicato un sondaggio sulla percezione che i ...

Advertising

NicolaPorro : 'Succube di #Biden' o 'patriota'? Colpo di scena dal #sondaggio su #Draghi: cosa pensano gli italiani ?? - Agenzia_Ansa : 'In Italia e in Europa le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria. Le… - sciltian : RT @lucianocapone: Tutti parlano della Finlandia che vuole immediatamente entrare nella Nato. Ma qualcuno si sta preoccupando di cosa pensa… - grafuio : RT @InterCM16: Non riesco a capire una cosa e dico sul serio. Il Milan non vince uno scudetto dal 2011. Sono primi a +2 con scontro diretto… - Luce_news : Cosa pensano i cittadini dell’Unione Europea? Sei italiani su dieci non sanno come funziona -