"Cosa dite, solo allora...": Marchisio scatena la tempesta: cosa è successo subito dopo il fischio finale (Di venerdì 13 maggio 2022) Claudio Marchisio mastica amaro. dopo la sconfitta con l'Inter in finale di Coppa Italia, deve fare i conti con i commenti sulla sua Juventus che si appresta a chiudere una stagione mediocre con un quarto posto valido per la Champions. E così l'ex centrocampista sui social si è scatenato per difendere i colori bianconeri cercando di dare una calmata sia agli interisti che hanno attaccato la Juve sia anche agli stessi juventini a suo dire troppo critici nei confronti del club che ha di fatto, impossibile negarlo, dominato in Italia negli ultimi 10 anni. Su twitter Marchisio è intervenuto a gamba tesa: "Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni?? Quando qualcuno riuscirà a fare quello che la @juventusfc ha fatto per così ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Claudiomastica amaro.la sconfitta con l'Inter indi Coppa Italia, deve fare i conti con i commenti sulla sua Juventus che si appresta a chiudere una stagione mediocre con un quarto posto valido per la Champions. E così l'ex centrocampista sui social si èto per difendere i colori bianconeri cercando di dare una calmata sia agli interisti che hanno attaccato la Juve sia anche agli stessi juventini a suo dire troppo critici nei confronti del club che ha di fatto, impossibile negarlo, dominato in Italia negli ultimi 10 anni. Su twitterè intervenuto a gamba tesa: "Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni?? Quando qualcuno riuscirà a fare quello che la @juventusfc ha fatto per così ...

Advertising

mariamworldart : RT @ClaudioDeglinn2: I dati non mentono e come riporta La Verità dopo la campagna delle inoculazioni ci sono stati 480 morti in più tra gli… - Michele02828265 : Ma cosa dite ? Avete letto gli atti ? Fate ribrezzo - FiumeSonia : @SalvaCostanzo @OfficialTozzi @Rosyfree74 Ma cosa dite? Ci sono paesi che vendono tutto così, la vostra arretratezz… - evphoriiax : RT @HOLLANDWBTS: dite 1 cosa vagamente spiacevole su jungkook e per me siete morti senza possibilità di redenzione - HabuRedacted : @diodemonio1 @faberpiredda @janavel7 Sisi proprio tutto merito di Conte, un giorno leghista e l’altro piddino. Ma o… -