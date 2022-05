Cosa dicono i nuovi studi sul Long Covid (Di venerdì 13 maggio 2022) Negli ultimi tempi, numerose informazioni che giungono da studi diversi, in diverse parti del mondo, hanno contribuito a sostanziare un po’ meglio la condizione che chiamiamo genericamente di “Long Covid”. Innanzitutto, cominciamo da uno studio appena pubblicato su The Lancet – Respiratory Medicine: un gruppo di ricercatori cinesi è andato ad esaminare lo stato di salute in soggetti infettatisi due anni fa, paragonando i dati a quelli della popolazione generale, tenendo in opportuna considerazione le caratteristiche demografiche. Alcuni studi precedenti avevano già trovato possibili effetti sulla salute dei soggetti infetti persistenti ad un anno dopo l’infezione; il nuovo studio, tuttavia, oltre ad estendere il periodo di osservazione, è condotto su un campione piuttosto ampio di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 13 maggio 2022) Negli ultimi tempi, numerose informazioni che giungono dadiversi, in diverse parti del mondo, hanno contribuito a sostanziare un po’ meglio la condizione che chiamiamo genericamente di “”. Innanzitutto, cominciamo da unoo appena pubblicato su The Lancet – Respiratory Medicine: un gruppo di ricercatori cinesi è andato ad esaminare lo stato di salute in soggetti infettatisi due anni fa, paragonando i dati a quelli della popolazione generale, tenendo in opportuna considerazione le caratteristiche demografiche. Alcuniprecedenti avevano già trovato possibili effetti sulla salute dei soggetti infetti persistenti ad un anno dopo l’infezione; il nuovoo, tuttavia, oltre ad estendere il periodo di osservazione, è condotto su un campione piuttosto ampio di ...

