Cosa ci raccontano le immagini riprese nel giorno dell’uccisione della giornalista Shireen Abu Akleh

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ladi Al JazeeraAbuè stata uccisa lo scorso 11 maggio durante uno scontro a fuoco tra israeliani e palestinesi nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Al momento non sono disponibili elementi che indichino con certezza chi l’abbia uccisa, come non è noto se il tipo di pallottola che l’ha colpita provenisse da un’arma in dotazione dell’esercito israeliano oppure no. Nei video che mostrano il corpoportata via dai palestinesi, non compaiono i soldati israeliani in azione. Ma sullefinora in circolazione è possibile ricostruire le circostanze in cui si sono svolte le vicende di quel, a partire dalla presenza confermata dei soldati israeliani nell’area in cui si svolgevano gli scontri con i palestinesi e ...