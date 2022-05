Cosa c’è dietro l’omicidio del procuratore antimafia Marcelo Pecci (Di venerdì 13 maggio 2022) Due colpi a freddo, uno in faccia e uno alla schiena. Così è stato ucciso Marcelo Pecci, procuratore antimafia del Paraguay con origini italiane, mentre passeggiava sulla spiaggia dell’Isla Barú, a sud della città colombiana di Cartagena. Due sicari sono arrivati a bordo di una moto d’acqua, panama in testa e pistole in mano. Lo hanno ucciso mentre era in luna di miele, di fronte ai bagnanti e alla moglie, che gli aveva da poco annunciato di essere incinta. Pecci era specializzato in criminalità organizzata, traffico di droga, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: era uno dei più importanti pubblici ministeri del Paraguay. Negli ultimi mesi era stato responsabile di casi legati ad A Ultranza PY, la più grande operazione antidroga della storia del paese, e stava indagando ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 13 maggio 2022) Due colpi a freddo, uno in faccia e uno alla schiena. Così è stato uccisodel Paraguay con origini italiane, mentre passeggiava sulla spiaggia dell’Isla Barú, a sud della città colombiana di Cartagena. Due sicari sono arrivati a bordo di una moto d’acqua, panama in testa e pistole in mano. Lo hanno ucciso mentre era in luna di miele, di fronte ai bagnanti e alla moglie, che gli aveva da poco annunciato di essere incinta.era specializzato in criminalità organizzata, traffico di droga, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: era uno dei più importanti pubblici ministeri del Paraguay. Negli ultimi mesi era stato responsabile di casi legati ad A Ultranza PY, la più grande operazione antidroga della storia del paese, e stava indagando ...

