Corriere: Barcellona-Koulibaly, c'è la prima offerta. La risposta del Napoli

Il Barcellona si muove per Koulibaly, pronta una prima offerta al Napoli per il difensore senegalese che a 31 anni potrebbe cambiare casacca. Il Barcellona ha messo Koulibaly nel mirino, il rinnovo con il Napoli è ancora fermo, e l'agente Ramadani comincia a guardarsi intorno. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i catalani cominciano a muoversi sul serio : "Nessuno è incedibile, del resto De Laurentiis l'aveva annunciato lo scorso anno. Domenica sarà l'ultima al Maradona per Insigne, Ghoulam, Malcuit in scadenza a giugno 2022, mentre non si conosce ancora il futuro di Ospina e Mertens. Il gioiello Koulibaly è sempre desiderato sul mercato. Il Barcellona ha iniziato ...

