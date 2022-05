Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 maggio: 38.507 nuovi casi, i morti sono 115 (Di venerdì 13 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 38.507 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 39.317. I tamponi effettuati sono 265.647 (ieri 268.654). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,5% (ieri era al 14,6%). sono 115 i morti (compresi alcuni riconteggi), 7 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 13 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 341, con ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 13 maggio 2022) Nelle ultime 24 orestati 38.507 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 39.317. I tamponi effettuati265.647 (ieri 268.654). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,5% (ieri era al 14,6%).115 i(compresi alcuni riconteggi), 7 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 13(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 341, con ...

