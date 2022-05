Corleone, il Comune ammesso al finanziamento di 330 mila euro per l’assistenza domiciliare (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Comune di Corleone è stato ammesso a un finanziamento di 330.000 euro, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e Coesione”, per la realizzazione del progetto: “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”. “Sarà garantito il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani non autosufficienti gravi – affermano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore ai Servizi sociali e alla Famiglia Maria Clara Crapisi – che necessitano di prestazioni socio assistenziali a domicilio, finalizzate al miglioramento del loro benessere”. Le prestazioni previste nel “piano assistenziale individuale” (PAI) redatto dall’assistente ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 13 maggio 2022) Ildiè statoa undi 330.000, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e Coesione”, per la realizzazione del progetto: “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”. “Sarà garantito il servizio di assistenzain favore di anziani non autosufficienti gravi – affermano il sindaco diNicolò Nicolosi e l’assessore ai Servizi sociali e alla Famiglia Maria Clara Crapisi – che necessitano di prestazioni socio assistenziali a domicilio, finalizzate al miglioramento del loro benessere”. Le prestazioni previste nel “piano assistenziale individuale” (PAI) redatto dall’assistente ...

