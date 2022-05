(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Due anni per portare a scaffale 5000 nuoviinnovando l'offerta del 50%. Questo il nuovo programma di. Un investimento importante per garantire qualità e salvaguardia del potere d'acquisto in una congiuntura sempre più difficile. "Ciò che presentiamo oggi e che già i nostri soci e consumatori potranno vedere nei punti vendita dalle prossime settimane in avanti èdi unincredibile, sotterraneo,che è partito più di un anno e mezzo fa nel post pandemia e che si protrae ancora oggi", afferma Maura, Amministratrice DelegataItalia. "È un progetto di profondo cambiamento - spiega - realizzato grazie alle competenze di prodotto e di analisi presenti ...

Advertising

TV7Benevento : Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: 'Frutto di un lavoro gigantesco' - - fisco24_info : Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: 'Frutto di un lavoro gigantesco': (Adnkronos) - Due anni pe… - italiaserait : Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: ‘Frutto di un lavoro gigantesco’ - gameloopit : Green Flamingo Sooc Coop (Bologna) presenta Spanky's Battle Swing, platform musicale ispirato all'iconografia dell'… - varesenews : Alle Coop di Varese e Busto Arsizio si presenta la Via Francisca del Lucomagno -

Food

"Stoccafisso alla Mole" è invece la proposta dell'Accademia dello Stoccafisso all'anconitana, mentreAlleanza 3.0gli assaggi "Cibi di terra, sapienza artigiana". In programma anche la ..."Stoccafisso alla Mole" è invece la proposta dell'Accademia dello Stoccafisso all'anconitana, mentreAlleanza 3.0gli assaggi "Cibi di terra, sapienza artigiana". In programma anche la ... Nova Coop presenta ai soci il bilancio del 2021 Questo il nuovo programma di Coop. Un investimento importante per garantire qualità e salvaguardia del potere d’acquisto in una congiuntura sempre più difficile. “Ciò che presentiamo oggi e che già i ...Una vera e propria sfida che Coop ha deciso di affrontare e tale da modificare completamente l’assortimento nella propria rete di oltre 1100 punti vendita presenti in 18 regioni d’Italia rendendolo ...