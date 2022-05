(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Due anni per portare a scaffale 5000 nuoviinnovando l’offerta del 50%. Questo il nuovo programma di. Un investimento importante per garantire qualità e salvaguardia del potere d’acquisto in una congiuntura sempre più difficile. “Ciò che presentiamo oggi e che già i nostri soci e consumatori potranno vedere nei punti vendita dalle prossime settimane in avanti è frutto di unincredibile, sotterraneo, gigantesco che è partito più di un anno e mezzo fa nel post pandemia e che si protrae ancora oggi”, afferma Maura, Amministratrice DelegataItalia. “È un progetto di profondo cambiamento – spiega – realizzato grazie alle competenze di prodotto e di analisi presenti inItalia e dalle ...

Advertising

TV7Benevento : Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: 'Frutto di un lavoro gigantesco' - - fisco24_info : Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: 'Frutto di un lavoro gigantesco': (Adnkronos) - Due anni pe… - italiaserait : Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: ‘Frutto di un lavoro gigantesco’ - gameloopit : Green Flamingo Sooc Coop (Bologna) presenta Spanky's Battle Swing, platform musicale ispirato all'iconografia dell'… - varesenews : Alle Coop di Varese e Busto Arsizio si presenta la Via Francisca del Lucomagno -

Adnkronos

"Stoccafisso alla Mole" è invece la proposta dell'Accademia dello Stoccafisso all'anconitana, mentreAlleanza 3.0gli assaggi "Cibi di terra, sapienza artigiana". In programma anche la ..."Stoccafisso alla Mole" è invece la proposta dell'Accademia dello Stoccafisso all'anconitana, mentreAlleanza 3.0gli assaggi "Cibi di terra, sapienza artigiana". In programma anche la ... Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: 'Frutto di un lavoro gigantesco' Una vera e propria sfida che Coop ha deciso di affrontare e tale da modificare completamente l’assortimento nella propria rete di oltre 1100 punti vendita presenti in 18 regioni d’Italia ...Questo il nuovo programma di Coop. Un investimento importante per garantire qualità e salvaguardia del potere d’acquisto in una congiuntura sempre più difficile. “Ciò che presentiamo oggi e che già i ...