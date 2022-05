“Contratto fino al 2023”: il club vuota il sacco, c’è l’annuncio del presidente (Di venerdì 13 maggio 2022) Robert Lewandowski non rinnoverà ulteriormente il suo Contratto con il Bayern Monaco, ma il presidente del club tedesco s’impone chiaramente. La notizia che ha scosso il mercato è quella lanciata da ‘Bild’, secondo cui Lewandowski interromperà la sua esperienza al Bayern Monaco, cominciata nel 2014, non prolungando il suo vincolo con i bavaresi e cercando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 13 maggio 2022) Robert Lewandowski non rinnoverà ulteriormente il suocon il Bayern Monaco, ma ildeltedesco s’impone chiaramente. La notizia che ha scosso il mercato è quella lanciata da ‘Bild’, secondo cui Lewandowski interromperà la sua esperienza al Bayern Monaco, cominciata nel 2014, non prolungando il suo vincolo con i bavaresi e cercando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lil_santos_ : @araujopampanin Son 3 anni che gli danno il rinnovo ed antun gli dice di rifiutare. Ama così tanto la Juve che ha t… - MondoNapoli : Il Mattino - Il Napoli ripartirà da Anguissa in mediana: sarà riscatto per lui! Pronto un contratto fino al 2025 -… - JuventusUn : #Juventus, colpaccio “alla #Pirlo”: c’è già l’accordo! IL COLPO ? - robinsloki : Comunque mi hanno rinnovato il contratto fino a fine anno e non so se esserne contento o no, per ora si va ahah - Juricissimo : Grande stagione per Bremer. Mi spiace non vederlo in campo nelle prossime due giornate. Ha dato tanto al Toro ed è… -