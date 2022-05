CONTI | A THE BAND NON ABBIAMO I MEZZI DELL’EUROVISION MA SEMPRE TANTA MUSICA

(Di venerdì 13 maggio 2022) La quarta puntata di The, l’ultimo nato degli show di Rai 1, torna questa sera, venerdì 13 maggio alle 21.25. Carlo, accompagnato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento, dà il via al penultimo appuntamento. E dunque i punti in palio in quest’occasione varranno ancora di più per gli 8 gruppi in gara. C’è chi avrà la possibilità di confermare l’ottimo piazzamento fin qui conseguito o chi cercherà di rientrare in lizza per aggiudicarsi il titolo di ‘dell’Anno’. Carloinvita alla visione dalla sua pagina Instagram e parlache sta segnando la settimana d’oro di Rai1 a tuttacon l’evento televisivo non sportivo più visto al mondo. Anche ieri un trionfo con oltre 5,5 milioni e il 27,7% di share. È venerdì e ...

Advertising

bubinoblog : CARLO CONTI: A THE BAND NON ABBIAMO I MEZZI DELL'EUROVISION MA TANTA MUSICA - SMSNEWSOFFICIAL : @CarContiRai conduce il quarto appuntamento con #TheBand - Fabianina81 : @aleterla C’è Carlo Conti stasera con the band più o meno uguale ???????? - SMSNEWSOFFICIAL : Carlo Conti conduce il quarto appuntamento con ‘The Band’ - Max_the_Voice : Questo è quello che sta succedendo in Sri Lanka, portare il popolo alla fame, bisogna fare i conti con le conseguen… -

... che hanno dovuto fare icon palpeggiamenti, allusioni sessuali, cat calling e commenti ... Twitter content This content can also be viewed onsite it originates from. Ma nelle ultime ore hanno ...... a Helsinki si deve fare icon antichi orrori. This content is imported from Twitter. You may be able to findsame content in another format, or you may be able to find more information, at ...Basteranno 200 euro a fermare la crisi Continuano le polemiche sul bonus da 200 euro stanziato per il 2022 dal Governo. L’Irpet (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) ha f ...BERNA - Breitenrain e Bellinzona, padroni della Promotion League, saranno nuovamente uno di fronte all’altro domani, sabato (ore 16), quando andrà in scena il terzo scontro diretto stagionale. L'unico ...