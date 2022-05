Conte: “Guerra in Ucraina? Non voglio una crisi di governo, anzi lavoro per rafforzare Draghi. Sue posizioni a Washington vicine alle mie” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Non voglio una crisi di governo: anzi io sono leader che lavora di più per rafforzare Draghi, che regge un governo di unità nazionale”. Così Giuseppe Conte intervistato dai membri dell’associazione Stampa estera, ha risposto a una domanda che chiedeva se esiste un “punto di non ritorno” per il Movimento 5 stelle in merito alla Guerra in Ucraina per aprire a un’eventuale crisi di governo. Sottolineando che il governo Draghi è nato quando “un conflitto bellico non era nell’ordine delle cose”, Conte ha detto che “le dichiarazioni fatte da Draghi a Washington sono molto vicine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “Nonunadiio sono leader che lavora di più per, che regge undi unità nazionale”. Così Giuseppeintervistato dai membri dell’associazione Stampa estera, ha risposto a una domanda che chiedeva se esiste un “punto di non ritorno” per il Movimento 5 stelle in merito allainper aprire a un’eventualedi. Sottolineando che ilè nato quando “un conflitto bellico non era nell’ordine delle cose”,ha detto che “le dichiarazioni fatte dasono molto...

