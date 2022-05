Conte ancora all’attacco di Draghi: «Basta armi. Sulla guerra non ha mandato politico» (Di venerdì 13 maggio 2022) «Noi non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, decidendo di volta in volta cosa fare e come posizionarsi, perché non ha il mandato politico». Giuseppe Conte continua ad andare all’attacco di Mario Draghi sul tema dell’invio delle armi in Ucraina con toni che di fatto delegittimano l’azione del governo. E, con Matteo Salvini a sua volta contrario a nuove forniture ed Enrico Letta che ora tentenna su un nuovo voto Sulla questione, la prospettiva che l’esecutivo non possa reggere oltre l’autunno si fa più concreta. Il no all’invio di armi e la richiesta di un nuovo voto «Un passaggio con un voto, con un atto di indirizzo in Parlamento è un elemento di chiarificazione anche per le forze politiche», ha detto ieri sera a PiazzaPulita ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) «Noi non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, decidendo di volta in volta cosa fare e come posizionarsi, perché non ha il». Giuseppecontinua ad andaredi Mariosul tema dell’invio dellein Ucraina con toni che di fatto delegittimano l’azione del governo. E, con Matteo Salvini a sua volta contrario a nuove forniture ed Enrico Letta che ora tentenna su un nuovo votoquestione, la prospettiva che l’esecutivo non possa reggere oltre l’autunno si fa più concreta. Il no all’invio die la richiesta di un nuovo voto «Un passaggio con un voto, con un atto di indirizzo in Parlamento è un elemento di chiarificazione anche per le forze politiche», ha detto ieri sera a PiazzaPulita ...

