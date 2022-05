Contatto Usa-Russia: la telefonata tra Austin e Shoigu per il cessate il fuoco in Ucraina (Di venerdì 13 maggio 2022) Il ministro americano della Difesa, Lloyd Austin, ha parlato oggi con il suo collega russo, Sergei Shoigu. A renderlo noto è il portavoce del Pentagono, John Kirby. Si tratta della prima telefonata fra Austin e Shoigu dal 18 febbraio, pochi giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio. Austin ha esortato il suo omologo russo «ad un immediato cessate il fuoco in Ucraina e sottolineato l'importanza di mantenere linee di comunicazione», ha detto Kirby. Austin ha parlato anche con il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov per discutere la situazione nell'est dell'Ucraina e rassicurare sull'impegno di Washington. Austin ha «ribadito ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il ministro americano della Difesa, Lloyd, ha parlato oggi con il suo collega russo, Sergei. A renderlo noto è il portavoce del Pentagono, John Kirby. Si tratta della primafradal 18 febbraio, pochi giorni prima dell'invasione russa dell'il 24 febbraio.ha esortato il suo omologo russo «ad un immediatoiline sottolineato l'importanza di mantenere linee di comunicazione», ha detto Kirby.ha parlato anche con il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov per discutere la situazione nell'est dell'e rassicurare sull'impegno di Washington.ha «ribadito ...

