Consiglio Atlantico Finlandia: verso Nato, ma insieme con Svezia. La Russia? “Si guardi allo specchio” (Di venerdì 13 maggio 2022) È "estremamente importante" che Svezia e Finlandia "mano nella mano" abbiano deciso di aderire alla Nato, "per tempo, allo stesso tempo", ma è anche importante "che i negoziati siano in contemporanea". La Segretaria generale del Consiglio Atlantico di Finlandia (ACF) Terhi Suominen lo afferma in un'intervista via web con askanews. "Perché aiuterà entrambe le parti, non soltanto Finlandia e Svezia ma anche la Nato stessa, per un buon fine dei negoziati". Ma questo non irrita troppo la Russia e non alimenta l'escalation? "È un fatto noto che la Russia è stata contraria a qualsiasi allargamento della Nato. Non è una sorpresa quindi che non sostenga l'adesione né della ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 13 maggio 2022) È "estremamente importante" che"mano nella mano" abbiano deciso di aderire alla, "per tempo,stesso tempo", ma è anche importante "che i negoziati siano in contemporanea". La Segretaria generale deldi(ACF) Terhi Suominen lo afferma in un'intervista via web con askanews. "Perché aiuterà entrambe le parti, non soltantoma anche lastessa, per un buon fine dei negoziati". Ma questo non irrita troppo lae non alimenta l'escalation? "È un fatto noto che laè stata contraria a qualsiasi allargamento della. Non è una sorpresa quindi che non sostenga l'adesione né della ...

