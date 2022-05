Conferenza stampa Spalletti: «A inizio anno sui giornali dicevano saremmo arrivati settimi» (Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa. Le sue dichiarazioni: STRISCIONE – «Panda? Intanto bisogna vedere come la riportano, quanti chilometri ha fatto e se ci sono i cd di Pino Daniele. Valuteremo quando succederà» FUTURO – «Vivo in hotel qui perché c’è modo di socializzare. Per l’anno prossimo l’idea è quella di comprare un camper e girare tutti i quartieri per partecipare alle feste rionali. Mercato? Con Giuntoli parliamo tutti i giorni e stiamo progettando la squadra per il prossimo anno. Rinnovo per il terzo anno? Io sono l’allenatore del secondo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato inin vista della sfida contro il Genoa Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato inin vista della sfida contro il Genoa. Le sue dichiarazioni: STRISCIONE – «Panda? Intanto bisogna vedere come la riportano, quanti chilometri ha fatto e se ci sono i cd di Pino Daniele. Valuteremo quando succederà» FUTURO – «Vivo in hotel qui perché c’è modo di socializzare. Per l’prossimo l’idea è quella di comprare un camper e girare tutti i quartieri per partecipare alle feste rionali. Mercato? Con Giuntoli parliamo tutti i giorni e stiamo progettando la squadra per il prossimo. Rinnovo per il terzo? Io sono l’allenatore del secondo ...

