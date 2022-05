Conferenza stampa Nicola: «Ci siamo allenati al massimo. Non ho dubbi di formazione» (Di venerdì 13 maggio 2022) Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni: EMPOLI – «Ci siamo allenati al massimo e andremo ad Empoli con la voglia di giocare. E’ la partita più importante. Cagliari? Nessun rimpianto e nessun rammarico. Le squadre si sono affrontate cercando di vincere. Guardiamo avanti» formazione – «Io non ho dubbi su chi schierare. Ho delle idee e in settimana faccio prove e ipotizziamo diverse cose. La partita si giocherà anche con le sostituzioni. Mi sono piaciuti i ragazzi, li ho visti motivati. Verdi o ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Davide, allenatore della Salernitana, ha parlato inin vista del match contro l’Empoli Davide, allenatore della Salernitana, ha parlato inin vista del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni: EMPOLI – «Ciale andremo ad Empoli con la voglia di giocare. E’ la partita più importante. Cagliari? Nessun rimpianto e nessun rammarico. Le squadre si sono affrontate cercando di vincere. Guardiamo avanti»– «Io non hosu chi schierare. Ho delle idee e in settimana faccio prove e ipotizziamo diverse cose. La partita si giocherà anche con le sostituzioni. Mi sono piaciuti i ragazzi, li ho visti motivati. Verdi o ...

