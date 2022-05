Advertising

LuigiAnsaloni : RT @QdSit: E’ stato scarcerato il calciatore Fabrizio Miccoli, detenuto dalla fine dello scorso anno a seguito della condanna definitiva a… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Condanna Miccoli: ok del Tribunale di Sorveglianza, l’ex Palermo lascia il carcere - Mediagol : Condanna Miccoli: ok del Tribunale di Sorveglianza, l’ex Palermo lascia il carcere - QdSit : E’ stato scarcerato il calciatore Fabrizio Miccoli, detenuto dalla fine dello scorso anno a seguito della condanna… -

E' stato scarcerato il calciatore Fabrizio, detenuto dalla fine dello scorso anno a seguito delladefinitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Accolto dal tribunale di sorveglianza di ...LECCE - Torna in libertà l'ex capitano del Lecce Fabrizioad oltre sei mesi dal suo arresto per ladivenuta definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. A restituirgli la libertà è stato ...Era detenuto dalla fine dello scorso anno dopo la condanna definitiva a 3 anni e 3 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso.L'ex numero 10 e capitano rosanero, fabrizio Miccoli, lascia il penitenziario ri Rovigo dopo 6 mesi di detenzione. Accolto dal Tribunale di Sorveglianza, il ricorso del legale del "Romario del Salento ...