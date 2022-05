Concorsi per copertura posti vacanti in Provincia, pubblicato calendario prove di preselezione (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Sono stati pubblicati all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento gli Avvisi di convocazione alle prove preselettive di n. 10 Concorsi pubblici per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti vacanti nell’organico dell’Ente. Tutte le prove preselettive si svolgeranno presso la struttura sportiva “PalaTedeschi” in via Antonio Rivellini, n. 120, nel quartiere Santa Colomba di Benevento. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento in corso di validità e dovranno consegnare già compilata e sottoscritta all’atto della registrazione una dichiarazione personale relativa al protocollo di sicurezza Covid-19 (che può essere scaricata dall’Allegato a ciascun Avviso). Durante la prova ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Sono stati pubblicati all’Albo Pretorio delladi Benevento gli Avvisi di convocazione allepreselettive di n. 10pubblici per laa tempo pieno ed indeterminato dinell’organico dell’Ente. Tutte lepreselettive si svolgeranno presso la struttura sportiva “PalaTedeschi” in via Antonio Rivellini, n. 120, nel quartiere Santa Colomba di Benevento. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento in corso di validità e dovranno consegnare già compilata e sottoscritta all’atto della registrazione una dichiarazione personale relativa al protocollo di sicurezza Covid-19 (che può essere scaricata dall’Allegato a ciascun Avviso). Durante la prova ...

