Come Le otto montagne (il film) emoziona anche in soli 58 secondi di teaser (Di venerdì 13 maggio 2022) Le otto montagne è uno dei film più attesi del 2022 e ci tiene da mesi col fiato sospeso. Fino allo scossone della notizia della sua partecipazione (sperata) al festival di Cannes, se ne sapeva davvero poco. Giusto i crediti fondamentali e, più o meno, le date di inizio e fine ripresa in Valle d'Aosta. Ora (e finalmente) abbiamo anche un poster, ma soprattutto un minuto di trailer, vero anticipo di una pregustata delizia per gli occhi e per lo spirito. Perché Le otto montagne è un progetto nato circondato d'amore anche solo per il fatto di esistere. L'omonimo libro di Paolo Cognetti, premio Strega tradotto in 35 lingue, ha conquistato il mondo con la sua storia di amicizia e per Come racconta anche la natura che la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Leè uno deipiù attesi del 2022 e ci tiene da mesi col fiato sospeso. Fino allo scossone della notizia della sua partecipazione (sperata) al festival di Cannes, se ne sapeva davvero poco. Giusto i crediti fondamentali e, più o meno, le date di inizio e fine ripresa in Valle d'Aosta. Ora (e finalmente) abbiamoun poster, ma soprattutto un minuto di trailer, vero anticipo di una pregustata delizia per gli occhi e per lo spirito. Perché Leè un progetto nato circondato d'amoresolo per il fatto di esistere. L'omonimo libro di Paolo Cognetti, premio Strega tradin 35 lingue, ha conquistato il mondo con la sua storia di amicizia e perraccontala natura che la ...

