Come cambia la circolazione stradale per Udine Sotto le Stelle (Di venerdì 13 maggio 2022) Questa sera, venerdì 13 maggio, al via Udine Sotto le Stelle. Si comunica che, in occasione della manifestazione "Udine Sotto le Stelle" la circolazione del centro cittadino verrà modificata. Nello specifico, dalle ore 18.30 di venerdì 13 MAGGIO alle ore 00.30 di sabato 14 maggio e dalle 18.30 di sabato 14 maggio alle ore 00.30 di lunedì 16 maggio in via Poscolle, nel tratto compreso tra via Zanon/del Gelso e p.le XXVI Luglio/Marangoni/Ledra nel tratto tra via del Gelso e via Canciani nonché in via del Freddo e in via del Gelso corsia est saranno istituiti il "Divieto di Transito" e il "Divieto di Fermata" per ogni categoria di veicoli, nei tratti interessati dalle occupazioni. Il traffico verrà di conseguenza deviato lungo i seguenti percorsi: – via ...

