Colon irritato? Ecco cosa puoi mangiare per stare meglio (Di venerdì 13 maggio 2022) : i consigli per cercare di ovviare a questo problema comune. Nel nostro corpo il Colon svolge ovviamente una funzione importante; pur non svolgendo una funzione centrale nell’assorbimento dei nutrienti, si occupa di assorbire acqua, sale e di sintetizzare alcune vitamine a partire dalle sostanze di scarto. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 13 maggio 2022) : i consigli per cercare di ovviare a questo problema comune. Nel nostro corpo ilsvolge ovviamente una funzione importante; pur non svolgendo una funzione centrale nell’assorbimento dei nutrienti, si occupa di assorbire acqua, sale e di sintetizzare alcune vitamine a partire dalle sostanze di scarto. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MAXISANTAL : NON HO SOLO IL COLON IRRITATO!! HO ANCHE I COGLIONI GIRATI PER MERITO DI CERTA GENTE!!! - gleescovers : @ryukculo PIANGENDO comunque get well soon, magari è colon irritato -