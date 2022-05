Collegamento Alta Velocità Avellino-Napoli, Ciampi (M5S) presenta la sua mozione (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiScrive il consigliere regionale irpino del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi: “Ho appena depositato la mia mozione con la quale chiedo che il Consiglio regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale per la realizzazione del Collegamento su ferro di Avellino e Provincia con l’Alta Velocità e l’Alta CapaCollegacità. Tale Collegamento, sostengo nella mozione, può essere realizzato soltanto attraverso una modifica dell’Accordo Quadro tra Regione Campania e Ferrovie dello Stato. Ciò al fine di garantire l’accesso al trasporto su ferro equo e non discriminatorio dei pendolari avellinesi e delle aree geograficamente ed economicamente svantaggiate della Campania.Chiedo che il Consiglio impegni la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiScrive il consigliere regionale irpino del Movimento Cinque Stelle Vincenzo: “Ho appena depositato la miacon la quale chiedo che il Consiglio regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale per la realizzazione delsu ferro die Provincia con l’e l’CapaCollegacità. Tale, sostengo nella, può essere realizzato soltanto attraverso una modifica dell’Accordo Quadro tra Regione Campania e Ferrovie dello Stato. Ciò al fine di garantire l’accesso al trasporto su ferro equo e non discriminatorio dei pendolari avellinesi e delle aree geograficamente ed economicamente svantaggiate della Campania.Chiedo che il Consiglio impegni la ...

