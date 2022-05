Codere prosegue la via al rialzo: nel primo trimestre ricavi a 293,7 mln (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - La Nuova Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre del 2022. La compagnia ha raggiunto in questo periodo un fatturato di 293,7 milioni di euro, che conferma la tendenza al rialzo del trimestre precedente e rappresenta un recupero dell'83% del fatturato del gruppo prima della pandemia. Gli effetti positivi della eliminazione delle restrizioni contro il coronavirus nella maggior parte dei mercati in cui opera il gruppo, i piani di ripresa attuati e la solida performance del business retail, in particolare in Argentina, Messico e Spagna, hanno guidato questa ripresa, che ha raggiunto il 92% nel mese di marzo. Anche il fatturato del business online ha registrato una forte crescita, del 21% rispetto all'anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - La Nuova, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati deldel 2022. La compagnia ha raggiunto in questo periodo un fatturato di 293,7 milioni di euro, che conferma la tendenza aldelprecedente e rappresenta un recupero dell'83% del fatturato del gruppo prima della pandemia. Gli effetti positivi della eliminazione delle restrizioni contro il coronavirus nella maggior parte dei mercati in cui opera il gruppo, i piani di ripresa attuati e la solida performance del business retail, in particolare in Argentina, Messico e Spagna, hanno guidato questa ripresa, che ha raggiunto il 92% nel mese di marzo. Anche il fatturato del business online ha registrato una forte crescita, del 21% rispetto all'anno ...

