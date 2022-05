Cida-Adapt: “‘Paradosso giovani’, calano numericamente ma non trovano lavoro” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – In Italia possiamo ormai parlare di un ‘Paradosso giovani’ perché calano numericamente, ma non riescono a trovare lavoro: senza un dialogo strutturale fra scuola e imprese e nuove politiche di accompagnamento nelle fasi di transizione, non si riuscirà a garantire un’offerta di lavoro non precario alle nuove generazioni. E’ quanto emerso durante un dibattito sull’ultimo numero dell’Osservatorio Cida-Adapt dedicato al lavoro giovanile, fra Mario Mantovani, presidente di Cida, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, Francesco Seghezzi, presidente della Fondazione Adapt e lo studente universitario Davide Ravaioli, follower del programma Aurora. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – In Italia possiamo ormai parlare di unperché, ma non riescono a trovare: senza un dialogo strutturale fra scuola e imprese e nuove politiche di accompagnamento nelle fasi di transizione, non si riuscirà a garantire un’offerta dinon precario alle nuove generazioni. E’ quanto emerso durante un dibattito sull’ultimo numero dell’Osservatoriodedicato algiovanile, fra Mario Mantovani, presidente di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, Francesco Seghezzi, presidente della Fondazionee lo studente universitario Davide Ravaioli, follower del programma Aurora. ...

